Exposition « Le cri des sirènes »

du samedi 5 février au dimanche 20 mars à La Manufacture

L’artiste Cathy Weyders invente des paysages où pour survivre, il est nécessaired’être camouflés, protégés par des combinaisons, des masques ou des cagoules.Un monde sculptural qui combine l’architecture, le textile et l’idée de survie. Les notions de territoire, d’architecture nomade et de refuge sont des sujets qui influencent son rapport à l’espace, tout en questionnant les concepts de confort, de protections et de fragilité. Depuis 2004, Cathy Weyders développe une thématique autour du naufrage, de la mise en scène d’un univers inondé, d’un art dit : « naufragé ». Changements climatiques, croissance démographique, flux migratoires, sa création artistique se joue de l’écologie et de la condition humaine pour caricaturer notre monde en pleine mutation : naufragés imaginaires, radeaux de survie, combinaisons antibactériennes, habitation organiques et igloos en gilets de sauvetagespeuplent son univers plastique. Une recherche sensible qui dénonce avec poésie la métamorphose d’un monde qui lentement part en déliquescence. Sa période de résidence sera principalement axée autour de la symbolique du drapeau et des images fortes qu’il peut véhiculer. Il sera question de réinterpréterson esthétique de manière contemporaine en bouleversant les codes héraldiques. De redéfinir ensemble nos emblèmes d’aujourd’hui. Parmi ses intentions, il y aura celle de créer une œuvre collective, participative et monumentale en utilisant l’espace public (une cour d’école, une place, une rue, un arbre remarquable, un terrain vague) comme espace de présentation. L’artiste vous invite à «tisser, telle une araignée, une sorte de toile collective », un textile géant, libre et flottant au vent, une manière de revisiter notre territoire intérieur sous laforme d’étoffes de tissus. « Abordons le thème du voyage et de la convivialité en interrogeant notre territoire propre, notre géographie intérieure, afin d’inventer de nouveaux symboles pour le monde d’aujourd’hui et de demain. Êtes-vous prêts à embarquer pour un voyage textile ? » Cathy Weyders

Gratuit

La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

