du mercredi 16 mars au mardi 22 mars à La Halle des Épinettes

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival vous propose de découvrir, à la Halle des Épinettes : Le court métrage expliqué aux enfants : exposition du 16 au 22 mars, en accès libre et gratuit pour les spectateurs à partir de 6 ans. ————————————————————————————————————————————– Qu’est-ce qu’un court métrage ? Pendant toute la durée de la Fête du court métrage, la Halle des Épinettes, coordinatrice de cette manifestation à Issy-les-Moulineaux, accueille des projections pour les élèves des établissement scolaires, ainsi que des séances ouvertes aux publics de chaque tranche d’âge. L’expostion s’inscrit dans les actions d’éducation aux images de cette structure pour expliquer l’univers et la magie des films courts aux plus jeunes, grâce au soutien de l'[Agence du court métrage](https://www.agencecm.com/pages/). À découvrir librement dans l’espace d’accueil, en amont et à l’issue des projections. ### Le Village du court, samedi 19 mars : des séances de projection toute la journée pour s’inspirer et des [ateliers](https://www.clavim.asso.fr/agenda?oaq%5Bwhat%5D=village%20du%20court) pour fabriquer soi-même des courts métrages ! _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Accès libre en continu, entre les séances de projection. Renseignements au 01 46 38 21 05

À découvrir librement dans l'espace d'accueil de la Halle des Épinettes, dans le cadre de la manifestation nationale la Fête du court métrage du 16 au 22 mars

La Halle des Épinettes 47 rue de l’Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-16T10:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T10:30:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-21T10:30:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T17:30:00