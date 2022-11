Exposition Le continent Aragon

30 novembre 2022



2022-11-30 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-28 18:30:00 18:30:00 Vous pourrez ainsi traverser physiquement la poésie d’Aragon écrite sur de multitudes de rubans, prendre le temps de vous asseoir pour parcourir des extraits choisis de l’Aragon romancier ou journaliste. Une dernière installation vous invite à vous replonger dans les grands combats du XXème siècle auxquels Aragon a pris part tels que la résistance, la question coloniale ou l’émancipation des femmes. La médiathèque Louis Aragon vous propose une redécouverte de l’écrivain dont elle porte le nom. L’exposition invite les visiteurs à s’approprier les textes de l’auteur par un ensemble d’installations plastiques, graphiques et poétiques. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

