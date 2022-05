Exposition “Le cochon de la soue au saloir” Ambierle Ambierle Catégories d’évènement: Ambierle

Loire

Exposition “Le cochon de la soue au saloir” Ambierle, 7 mai 2022, Ambierle. Exposition “Le cochon de la soue au saloir” Ambierle

2022-05-07 – 2022-11-30

Ambierle Loire Ambierle EUR Venez faire le tour du cochon : de la soue, sa maison, en passant par l’indispensable chaudière pour son alimentation, et découvrez tout de sa vie… qui n’est pas toujours rose ! alice.taverne@wanadoo.fr +33 4 77 65 60 99 http://www.museealicetaverne.fr/ Ambierle

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Ambierle, Loire Autres Lieu Ambierle Adresse Ville Ambierle lieuville Ambierle Departement Loire

Ambierle Ambierle Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambierle/

Exposition “Le cochon de la soue au saloir” Ambierle 2022-05-07 was last modified: by Exposition “Le cochon de la soue au saloir” Ambierle Ambierle 7 mai 2022 Ambierle Loire

Ambierle Loire