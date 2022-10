Exposition « Le Climat en danger » Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-02 – 2022-11-16

Nous avons le plaisir d'accueillir l'exposition « Le Climat en danger » à la médiathèque.



Depuis le début de l’ère industrielle, la température moyenne à la surface de la planète augmente.

Ce réchauffement, dû à l’accumulation des gaz à effet de serre dégagés par les activités humaines, modifie le cycle de l’eau et les climats sur l’ensemble du globe.

Ce phénomène d’ampleur planétaire a fait émerger une conscience globale et impose la mise en place d’une coordination internationale.



Production : Double Hélice

Conseil Scientifique : Hervé Le Treut, directeur de recherche au CNRS.

Textes : Aimée Baudon

Création graphique : Gilles Regnery

