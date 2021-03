Gardouch Bibliothèque municipale de Gardouch Gardouch, Haute-Garonne Exposition – Le climat Médiathèque municipale de Roquettes Gardouch Catégories d’évènement: Gardouch

Haute-Garonne

Exposition – Le climat Médiathèque municipale de Roquettes, 5 mars 2021-5 mars 2021, Gardouch. Exposition – Le climat

du vendredi 5 mars au mercredi 7 avril à Médiathèque municipale de Roquettes

Cette exposition sur le climat explique en premier lieu les phénomènes météorologiques et climatiques qui nous sont coutumiers, comme le vent, les nuages, la pluie, la neige ou bien étrangers sous nos latitudes comme la mousson, les cyclones… Elle aborde ensuite les menaces qui pèsent sur notre futur : l’effet de serre, la couche d’ozone, le dérèglement climatique et les moyens de remédier à ses maux : l’engagement des états, les énergies renouvelables… Tout public à partir de 4 ans

Entrée gratuite

Comprendre les phénomènes météorologiques, ceux de notre quotidien comme ceux du bout du monde, les menaces telles le réchaufement climatique et les moyens d’y remédier. Médiathèque municipale de Roquettes Allée des Sports 31120 Roquettes Roquettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T15:30:00 2021-03-05T18:30:00;2021-03-06T10:00:00 2021-03-06T13:00:00;2021-03-06T14:00:00 2021-03-06T17:00:00;2021-03-09T15:30:00 2021-03-09T18:30:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T18:30:00;2021-03-12T15:30:00 2021-03-12T18:30:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T13:00:00;2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T17:00:00;2021-03-16T15:30:00 2021-03-16T18:30:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T18:30:00;2021-03-19T15:30:00 2021-03-19T18:30:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T13:00:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-23T15:30:00 2021-03-23T18:30:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T18:30:00;2021-03-26T15:30:00 2021-03-26T18:30:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T13:00:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T17:00:00;2021-03-30T15:30:00 2021-03-30T18:30:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T18:30:00;2021-04-02T15:30:00 2021-04-02T18:30:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T13:00:00;2021-04-03T14:00:00 2021-04-03T17:00:00;2021-04-06T15:30:00 2021-04-06T18:30:00;2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gardouch, Haute-Garonne Autres Lieu Bibliothèque municipale de Gardouch Adresse 6, rue Alain Savary 31290 Gardouch Ville Gardouch