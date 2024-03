Exposition: Le cinéma en Corrèze (Archives Municipales) Brive-la-Gaillarde, mardi 2 avril 2024.

Exposition: Le cinéma en Corrèze (Archives Municipales) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Le Conseil départemental de la Corrèze présente une exposition sur le cinéma en Corrèze. Travelling sur les salles, les exploitants et les films.

Du 2 au 26 avril. Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements: 05 55 18 18 50. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 13:30:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

15 Rue du docteur Massenat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition: Le cinéma en Corrèze (Archives Municipales) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-03-22 par Brive Tourisme