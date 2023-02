EXPOSITION LE CHIEN A LA PIPE La Boucane Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime Venez découvrir l’univers des deux artistes Patrick et Philippe Lévêque et plongez dans l’histoire du Chien à la pipe, à travers un grand nombre de dessins. Du 28 février au 28 avril 2023

Tous les jours de 11h à 23h

La Boucane, 12 Grand Quai à Fécamp

+33 2 35 10 50 50

