Exposition le chevalier Ségurant et Emiliano Tanzillo Concoret, samedi 6 avril 2024.

Exposition le chevalier Ségurant et Emiliano Tanzillo Concoret Morbihan

Le château de Comper Centre Arthurien accueille des reproductions d’ œuvres crées par Emiliano Tanzillo pour la bande dessinée et le livre jeunesse consacrés à Ségurant, le chevalier au dragon !

Cette exposition s’inscrit dans le thème de l’année consacrée au chevalier Ségurant, oublié pendant des siècles et redécouvert récemment par le chercheur et historien Emanuele Arioli.

Découvrez ce « nouveau » chevalier à travers l’exposition revisitée et le travail de plusieurs années d’Emanuele Arioli.

Le château de Comper est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires et les weekends en dehors des vacances (vérifier les horaires sur le site internet du Centre Arthurien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-06-30

Château de Comper

Concoret 56430 Morbihan Bretagne conctact@centre-arthurien-broceliande.com

L’événement Exposition le chevalier Ségurant et Emiliano Tanzillo Concoret a été mis à jour le 2024-02-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande