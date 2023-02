Exposition: Le Cheval sous le tapis Bel Ordinaire, 1 mars 2023, Billère Billère.

Exposition: Le Cheval sous le tapis

2023-03-01 – 2023-06-17

EUR 0 0 Alors qu’elle s’intéresse une fois de plus à la création textile, le visionnage d’un documentaire sur Coco Chanel fait resurgir chez Clémentine Fort des souvenirs de l’hippodrome de Pau qui la replacent au cœur d’une débauche de couleurs et de motifs. Saisie par la force de ces images revenues du passé, elle entame une recherche et découvre la codification extrême – en contradiction totale avec le monde animal à laquelle elle s’applique – des champs de courses et des casaques de jockeys.

Le cheval sous le tapis se rebiffe, s’empare et se joue des codes au profit d’un usage jubilatoire des couleurs et des formes. Apparaissent alors des objets hybrides oscillant entre sculpture et accessoire mobilier, textile vestimentaire et d’ameublement, obstacle et podium, contrainte et jeu… Clémentine Fort poursuit son œuvre entre fonction d’usage et poésie, entre art et design.

