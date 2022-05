EXPOSITION : LE CHEVAL PERCHERON Chemazé Chemazé Catégories d’évènement: Chemazé

Mayenne

EXPOSITION : LE CHEVAL PERCHERON Chemazé, 3 mai 2022, Chemazé. EXPOSITION : LE CHEVAL PERCHERON Chapelle de l’hôtptal Saint-Julien 4 Rue de la Poste Chemazé

2022-05-03 – 2022-05-28 Chapelle de l’hôtptal Saint-Julien 4 Rue de la Poste

Chemazé Mayenne Chemazé A la bibliothèque de Chemazé, l’association le Kiosque à Image vous propose de découvrir l’exposition photographique de Yannick Gaïo sur Le Cheval Percheron.

Horaires :

Mercredi : 10h30 à 12h30 et 16h à 18h

Vendredi : 16h à 18h

Samedi : 10h30 à 12h30 Eposition à la bilbiothèque de Chemazé. Accueil A la bibliothèque de Chemazé, l’association le Kiosque à Image vous propose de découvrir l’exposition photographique de Yannick Gaïo sur Le Cheval Percheron.

Horaires :

Mercredi : 10h30 à 12h30 et 16h à 18h

Vendredi : 16h à 18h

Samedi : 10h30 à 12h30 Chapelle de l’hôtptal Saint-Julien 4 Rue de la Poste Chemazé

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Chemazé, Mayenne Autres Lieu Chemazé Adresse Chapelle de l'hôtptal Saint-Julien 4 Rue de la Poste Ville Chemazé lieuville Chapelle de l'hôtptal Saint-Julien 4 Rue de la Poste Chemazé Departement Mayenne

Chemazé Chemazé Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemaze/

EXPOSITION : LE CHEVAL PERCHERON Chemazé 2022-05-03 was last modified: by EXPOSITION : LE CHEVAL PERCHERON Chemazé Chemazé 3 mai 2022 Chemazé mayenne

Chemazé Mayenne