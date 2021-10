[Exposition] Le cheval, modèle du photographe Dives-sur-Mer, 1 janvier 2022, Dives-sur-Mer.

2022-01-01 10:30:00 – 2022-01-31 12:30:00 Village d’art Guillaume le Conquérant 2 Rue d’Hastings

La photographie au galop ! Le cheval a naturellement été un sujet de choix pour les photographes. Cette exposition présentera de nombreux originaux du début de la photographie jusqu’à nos jours pour une histoire haute (en noir et blanc) et en couleurs du cheval et de la photographie !

+33 2 31 24 29 27

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 Rue d’Hastings Dives-sur-Mer

