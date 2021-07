Paris Centre culturel et spirituel orthodoxe russe Paris Exposition « Le chapeau comme œuvre d’art » dédiée au 175e anniversaire de la naissance Karl Fabergé Centre culturel et spirituel orthodoxe russe Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre culturel et spirituel orthodoxe russe

* Le Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe et l’Association internationale des chapeliers-modistes sous le patronage de l’UNESCO présentent un projet international unique – l’exposition des chapeaux de haute création **« Le chapeau comme œuvre d’art »** dédiée à **Karl Fabergé*****, grand fils de la Russie dont le talent et le savoir-faire de joaillier restent jusqu’à présent inégalés. Son 175e anniversaire a été célébré le 30 mai 2021. * Plus de 100 chapeaux d’art, uniques et créés à la main, y seront présentés – œuvres des créateurs de chapeaux de Russie, mais aussi des compatriotes russes résidant à l’étranger ainsi que des créateurs d’autres pays européens et d’autres continents. * Le Musée Fabergé à Baden-Baden (Allemagne) est le partenaire du projet. **_*** Karl Fabergé_** _est né en 1846 dans la famille d’un joaillier allemand, originaire de la région Balte de Russie. Afin qu’il puisse poursuivre l’entreprise familiale, le jeune Fabergé a été envoyé en Europe pour étudier le métier chez les célèbres maîtres de l’époque._ _Il a connu un véritable succès et une reconnaissance en 1882, lorsque la Maison Fabergé a remporté la médaille d’or à l’Exposition nationale de Moscou. C’est là où le maître a été présenté à la famille impériale : Maria Fiodorovna, épouse d’Alexandre III, a acquis chez lui des boutons de manchette de style antique._ _La renommée de Fabergé a rapidement atteint l’échelle mondiale. Lors de l’exposition des beaux-arts de Nuremberg en 1885, des copies des trésors scythes qu’il avait créés ont été récompensées une médaille d’or. A l’Exposition universelle de 1900 en France, Fabergé a été attribué la Légion d’honneur._ _Fabergé n’avait pas peur de l’expérimentation, qui semblait à l’époque impensable pour les autres. Il a combiné avec audace des gemmes avec des pierres semi-précieuses de l’Oural, de l’Altaï et de la Transbaïkalie, le platine et l’or avec l’étain, l’acier bleui et le bouleau de Carélie._ _Malheureusement, après la révolution, Karl Fabergé a été contraint de fermer son entreprise. En 1918 il a quitté la Russie. Le célèbre joaillier est décédé le 24 septembre 1920. Il est enterré au cimetière du Grand Jas à Cannes._

Entrée libre

Exposition des chapeaux de haute création « LE CHAPEAU COMME ŒUVRE D’ART » dédiée à Karl Fabergé, grand fils de la Russie dont talent et savoir-faire de joaillier restent jusqu’à présent inégalés. Centre culturel et spirituel orthodoxe russe 1 quai Branly 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

