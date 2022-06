Exposition: Le Chants des Ondes, des sirènes à Mélusine Villars, 24 juin 2022, Villars.

Exposition: Le Chants des Ondes, des sirènes à Mélusine Villars

2022-06-24 – 2022-11-13

Villars 24530

L’exposition Le Chant des Ondes invite à cheminer dans

une nature de légende à la rencontre de créatures

merveilleuses qui ont traversé les siècles : nymphes, sirènes,

ondines… Des mythes antiques au cinématographe, ces

créatures hybrides, bienfaitrices ou funestes, inspiratrices

d’amour impossible, sont des muses éternelles qui, comme

la fée Mélusine ou Ophélie nourrissent la littérature et les

folklores élisabethains, romantiques, slaves…

Objets de collections, créations originales, installations

vidéos, illustrent les différents récits et témoignent de

la fascination exercées par ces figures féminines à la fois

puissantes et fragiles.

Exposition: Le Chants des Ondes, des sirènes à Mélusine.

+33 5 53 54 82 18

