Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher, Thoré-la-Rochette Exposition : le chant du Labyrinthe, Mémoires II à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Thoré-la-Rochette

Exposition : le chant du Labyrinthe, Mémoires II à Thoré-la-Rochette, 19 juin 2021-19 juin 2021, Thoré-la-Rochette. Exposition : le chant du Labyrinthe, Mémoires II à Thoré-la-Rochette 2021-06-19 15:00:00 – 2021-07-04 19:00:00

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Thoré-la-Rochette 2.5 EUR Exposition : le chant du Labyrinthe, Mémoires II à Thoré-la-Rochette. Pour la deuxième année consécutive, Zone i lance un appel à photographies anciennes aux habitants de la vallée du Loir et des Territoires Vendômois. Ces images représentent une partie infime du patrimoine culturel local. Elles n’ont pas vocation à restituer la réalité d’une époque révolue mais plutôt d’affirmer une certaine poésie de la vie, de s’interroger sur le temps qui passe et peut-être éclairer l’avenir ? Inauguration de l’exposition le samedi 19 juin de 15h à 22h en collaboration avec Gare à la Rochette & Figures Libres. Une installation sonore restituera les récits du passé et accompagnera le spectateur dans une déambulation originale dans les méandres du Labyrinthe. info@zone-i.org +33 2 54 72 96 73 https://www.zone-i.org/ Une installation sonore restituera les récits du passé et accompagnera le spectateur dans une déambulation originale dans les méandres du Labyrinthe. Exposition : le chant du Labyrinthe, Mémoires II à Thoré-la-Rochette. Pour la deuxième année consécutive, Zone i lance un appel à photographies anciennes aux habitants de la vallée du Loir et des Territoires Vendômois. Ces images représentent une partie infime du patrimoine culturel local. Elles n’ont pas vocation à restituer la réalité d’une époque révolue mais plutôt d’affirmer une certaine poésie de la vie, de s’interroger sur le temps qui passe et peut-être éclairer l’avenir ? Inauguration de l’exposition le samedi 19 juin de 15h à 22h en collaboration avec Gare à la Rochette & Figures Libres. ©Mat Jacob

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Thoré-la-Rochette Autres Lieu Thoré-la-Rochette Adresse Ville Thoré-la-Rochette