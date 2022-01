Exposition – Le chant des Ondes – Des sirènes à Mélusine… La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Exposition – Le chant des Ondes – Des sirènes à Mélusine… La Rochelle, 5 février 2022, La Rochelle. Exposition – Le chant des Ondes – Des sirènes à Mélusine… Tour de la Lanterne Rue sur les murs La Rochelle

2022-02-05 – 2022-06-12 Tour de la Lanterne Rue sur les murs

La Rochelle Charente-Maritime EUR 9.5 9.5 L’exposition invite à plonger dans l‘élément aquatique à la rencontre de ces créatures légendaires. Des Sirènes à Mélusine, rencontre avec des figures féminines emblématiques aux formes multiples, qui ont traversé le temps et hanté les esprits. +33 5 46 41 74 13 http://www.tours-la-rochelle.fr/ Tour de la Lanterne Rue sur les murs La Rochelle

