Exposition Le cercle des méduses Colombelles, 29 juin 2021-29 juin 2021, Colombelles.

Exposition Le cercle des méduses 2021-06-29 – 2021-07-31

Colombelles 14460 Colombelles

La médiathèque de Colombelles vous propose de venir découvrir l’exposition « Le cercle des Méduses ».

Perdez vos repères, pour un moment magique en dehors du temps …

8 méduses, réalisées en dentelles, tissus, laines, et tulles légères, vous invitent dans leur cercle, et parlent sous vos doigts. Touchez un de leur filament, et il déclenchera la lecture d’un texte sur une musique célébrant la beauté et la sagesse des mondes des Océans. Dans la pénombre, avec une lampe bleue, les méduses se transforment en de magiques êtres phosphorescents…Un beau mariage entre l’art textile et l’art numérique, dans une ambiance bleue sous-marine ou blanche pluie de plumes …

Tout public – Sur les heures d’ouverture de la médiathèque – Gratuit

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

