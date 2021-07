Decize Decize Decize, Nièvre Exposition “Le Cercle Artistique fête l’été” Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Exposition “Le Cercle Artistique fête l’été” Decize, 20 août 2021, Decize. Exposition “Le Cercle Artistique fête l’été” 2021-08-20 – 2021-08-29 Salle Olga Olby Rue Marguerite Monnot

Decize Nièvre Decize Le Cercle Artistique Decizois expose ses œuvres (peintures et sculptures).

Huiles, aquarelles, pastels, dessins et sculptures combleront les passionnés comme les amateurs. Ouvert tous les jours

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.sud-nivernais.fr/

Huiles, aquarelles, pastels, dessins et sculptures combleront les passionnés comme les amateurs. Ouvert tous les jours

dernière mise à jour : 2021-05-07 par

