La Broque La Broque Bas-Rhin, La Broque Exposition : Le cercle Aloysia – 100 ans d’histoire La Broque La Broque Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Broque

Exposition : Le cercle Aloysia – 100 ans d’histoire La Broque, 20 novembre 2021, La Broque. Exposition : Le cercle Aloysia – 100 ans d’histoire La Broque

2021-11-20 – 2021-12-22

La Broque Bas-Rhin La Broque Exposition sur les 100 ans d’histoire du cercle “Aloysia” (cercle catholique d’activités). Intermède musical (cuivres) le 20/11/2021 à 11h. +33 3 88 49 67 17 Exposition sur les 100 ans d’histoire du cercle “Aloysia” (cercle catholique d’activités). Intermède musical (cuivres) le 20/11/2021 à 11h. La Broque

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Broque Autres Lieu La Broque Adresse Ville La Broque lieuville La Broque