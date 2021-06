Le Havre Bibliothèque Anne de Graville Le Havre, Seine-Maritime Exposition « Le catalogue à peu près raisonnable de Jean Le Soudier architecte » Bibliothèque Anne de Graville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Exposition « Le catalogue à peu près raisonnable de Jean Le Soudier architecte » Bibliothèque Anne de Graville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre. Exposition « Le catalogue à peu près raisonnable de Jean Le Soudier architecte »

le samedi 18 septembre à Bibliothèque Anne de Graville

Le catalogue à peu près raisonnable de Jean Le Soudier architecte —————————————————————– ### Exposition Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la bibliothèque Anne de Graville, accueille du 8 septembre au 2 octobre, l’exposition d’Yvan Le Soudier, _Le catalogue à peu près raisonnable de Jean Le Soudier architecte_. Cette exposition consacrée à son père, reprend, selon un cheminement thématique, ses grandes réalisations architecturales, dont la mairie de Graville, où se situe la bibliothèque Anne de Graville. Jean Le Soudier, installé au Havre en 1945 travaillera à la réparation de centaines d’immeubles sinistrés, la construction de logements provisoires, la réalisation de villas, d’immeubles, de sièges d’entreprises, et, d’un certain nombre de bâtiments emblématiques du Havre : les Halles Centrales, la Halle au poisson, les « Nouvelles Galeries »…

Entrée libre.

Consacrée à Jean Le Soudier, architecte de la reconstruction du Havre. Bibliothèque Anne de Graville 161 rue de Verdun, 76600 Graville Le Havre Graville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Anne de Graville Adresse 161 rue de Verdun, 76600 Graville Ville Le Havre lieuville Bibliothèque Anne de Graville Le Havre