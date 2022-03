Exposition “Le castor d’Europe” Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

du mardi 26 avril au samedi 14 mai à Médiathèque Jules Verne

Exposition “Le Castor d’Europe” ——————————- du 26/04 au 14/05 —————– Cette exposition est composée de 6 affiches, de livrets d’information, ainsi que de plusieurs symptômes (traces de présence du Castor), tels que des moulages d’empreintes, des écorçages ou des coupes de bois en biseau.

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Venez en savoir plus sur le castor d’Europe et observer des moulages d’empreintes, des écorçages ou des coupes de bois en biseau Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T17:30:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T17:30:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T17:30:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T17:30:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T12:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T17:30:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T17:30:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00

