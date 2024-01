Exposition : Le caillou de Ferdinand d’Isabelle Simler Bibliothèque André Malraux Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au mercredi 24 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Une exposition pour suivre Ferdinand, un petit garçon un peu différent qui se sauve par les mots, au travers des merveilleuses illustrations d’Isabelle Simler.

Ferdinand est un petit garçon rêveur. Il a la tête dans les nuages et aime se promener sur la plage pour ramasser des cailloux. Un jour, il trébuche et trouve un galet extraordinairement beau, lumineux comme la lune. Il le ramène aussitôt chez lui et se rend compte qu’il est magique : il prend la forme de tout ce qui lui vient à l’esprit. S’il pense à un poisson, le caillou se transforme instantanément au creux de sa main. Ferdinand va alors laisser libre cours à son imagination et passe la nuit à jouer au magicien : diplodocus, trompette, igloo, squelette, chapiteau, hérisson… Tout défile dans sa tête !

Cet album aux dominantes gris-bleu et jaunes, avec un très fin travail de traits blancs pour donner corps aux transformations des cailloux et au mouvement du vent, est à la fois un régal pour les yeux et une invitation au voyage imaginaire.

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle Simler est une auteure-illustratrice pour l’édition et la presse. Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de la publicité et du dessin animé, elle se tourne vers l’édition jeunesse et publie en 2012 son premier album, Plume aux Editions courtes et longues. Cet ouvrage élu l’un des dix meilleurs albums de l’année par The New York Times, marquera le début d’une très belle aventure avec les Editions courtes et longues, qui ont publié depuis plus d’une vingtaine de ses albums. En 2022, elle reçoit le Grand Prix de l’illustration, décerné par le musée de l’illustration de Moulins pour son album Les idées sont de drôles de bestioles. Ses livres sont traduits dans plus d’une dizaine de langues et connaissent un vif succès partout où ils sont présentés.

Son univers est un hommage à la nature dont elle pousse l’observation

jusqu’au plus infime détail. Son trait naturaliste évolue au fil de ses

albums et nous invite à aller toujours plus loin dans un univers à la

fois réaliste et merveilleux. Ses recherches documentaires accompagnent

toujours ses livres pour proposer une vision au plus près de la nature.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop Isabelle Simler / Editions Courtes et longues Exposition Le caillou de Ferdinand