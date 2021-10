Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur EXPOSITION : LE BOUT DU TUNNEL Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2021-10-22 – 2021-05-20

Saumur Maine-et-Loire Entre fiction et réalité, ces mirages de profondeur perturbent notre perception.

Conception : Amandine Peyresoubes

Une légende Saumuroise raconte qu'un tunnel partirait du château et passerait sous la Loire pour rejoindre la rive droite de la ville… L'installation interroge ce mythe grâce à 3 illusions lumineuses qui évoquent chacune l'entrée d'un passage souterrain. chateau.musee@ville-saumur.fr +33 2 41 40 24 40 http://www.chateau-saumur.fr/ Entre fiction et réalité, ces mirages de profondeur perturbent notre perception.

Conception : Amandine Peyresoubes

Réalisation : Maël Pinard

Conception : Amandine Peyresoubes

Réalisation : Maël Pinard Photos Saumur

