Exposition Le bourg de 1950 à 1970 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer, samedi 13 avril 2024.

Mémoires et Photos de Moëlan vous convie à sa grande exposition dont le thème est « Le bourg de 1950 à 1970 ».

Elle vous permettra de revivre la vie du bourg à cette époque, l’évolution survenue à partir de la fin de la guerre tant pour les commerces et les métiers que pour les habitants, les anecdotes, etc.

Il s’agit du volet 1 de ce thème. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Rue de Pont-Ar-Laer Ellipse, Salle Brigneau

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne memoires.et.photos.de.moelan@gmail.com

