Exposition > Le Boudoir graphique Cancan Café Percy-en-Normandie, samedi 13 janvier 2024.

Exposition > Le Boudoir graphique Cancan Café Percy-en-Normandie Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-13

fin : 2024-03-15

Cancan Café & Galerie vous propose de découvrir l’univers de l’ HÔTEL LÉON et son exposition « Le Boudoir graphique », qui se tiendra du 13 janvier au 15 mars 2024.

HÔTEL LÉON est un atelier de création graphique, de micro-édition, d’impression riso et de résidence.

HÔTEL LÉON a été créé par Éléonore Hérissé, diplômée des Arts Appliqués et des Beaux-Arts. Graphiste et dessinatrice installée à Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire), Éléonore Hérissé travaille essentiellement pour des commandes culturelles identité visuelle, illustration, graphisme d’exposition et décoration d’espace.

« À travers une pratique du dessin et de l’impression, explique-t-elle, je m’aventure à mettre en mot et en image une mythologie personnelle étonnement du quotidien, émotion de l’imaginaire, hommage artistique et désir d’utopie. »

Entrée libre.

Cancan Café & Galerie, 3 rue Dominique Lemonnier 50410 Percy-en-Normandie

Ouvert le mercredi et vendredi de 12h à 18h et le samedi de 10 à 17h.

Plus d’infos sur l’artiste https://www.hotel-leon.fr/

.

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie



L’événement Exposition > Le Boudoir graphique Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Villedieu-les-Poêles