EXPOSITION LE BLUES DU POSÉÎDON À LA GRAFFITI COMPAGNIE Le Pouliguen, 23 avril 2022, Le Pouliguen.

EXPOSITION LE BLUES DU POSÉÎDON À LA GRAFFITI COMPAGNIE Le Pouliguen

2022-04-23 – 2022-04-23

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Pour sa nouvelle exposition « le blues du Poséidon », la Graffiti Compagnie présente les dernières œuvres de l’artiste JBC inspirées par le monde marin.

Notre littoral qui est à la fois territoires d’aventures et d’évasion mais également source de nos inquiétudes climatiques et humanitaires.

C’est sous cet angle que l’artiste a choisi de développer son imagerie. La mer inspiratrice poétique, porteuse de nos préoccupations sociétales et environnementales

voire politiques.

Comme à son habitude, JBC convoque à l’appui de ses récits des clins d’œil à des grands classiques de l’histoire de la peinture.

Vernissage le 23 avril à 18h

graffiticompagnie@orange.fr +33 6 07 13 36 50

