du samedi 23 avril au dimanche 8 mai à 27 rue du général Leclerc 44510 Le pouliguen

Pour sa nouvelle exposition « le blues du Poséidon », la Graffiti Compagnie présente les dernières œuvres de l’artiste JBC inspirées par le monde marin. Notre littoral qui est à la fois territoires d’aventures et d’évasion mais également source de nos inquiétudes climatiques et humanitaires. C’est sous cet angle que l’artiste a choisi de développer son imagerie. La mer inspiratrice poétique, porteuse de nos préoccupations sociétales et environnementales voire politiques. Comme à son habitude, JBC convoque à l’appui de ses récits des clins d’œil à des grands classiques de l’histoire de la peinture. Vernissage le 23 avril à 18h

2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T18:30:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T12:30:00;2022-04-26T10:30:00 2022-04-26T12:30:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T12:30:00;2022-04-29T16:00:00 2022-04-29T18:30:00;2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T12:30:00;2022-04-30T16:00:00 2022-04-30T18:30:00;2022-05-01T10:30:00 2022-05-01T12:30:00;2022-05-03T10:30:00 2022-05-03T12:30:00;2022-05-06T10:30:00 2022-05-06T12:30:00;2022-05-06T16:00:00 2022-05-06T18:30:00;2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:30:00;2022-05-07T16:00:00 2022-05-07T18:30:00;2022-05-08T10:30:00 2022-05-08T12:30:00

