Exposition « Le Biez à Sainte-Anne » de Robert Le Biez Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition « Le Biez à Sainte-Anne » de Robert Le Biez Saint-Pair-sur-Mer, 9 mai 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Exposition « Le Biez à Sainte-Anne » de Robert Le Biez Saint-Pair-sur-Mer

2022-05-09 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-15 18:30:00 18:30:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer Les sculptures de Robert Le Biez sont un hymne à la vie, à l’amour et à la femme. Robert Le Biez sculpte, fait danser le bois pour donner à ses peintures un souffle de vie coloré. L’artiste est un éternel amoureux, il nous livre une interprétation poignante et contemplative du corps humain dans son état nu et sous toutes ses facettes. Robert Le Biez aurait tout aussi bien pu être un philosophe moderne, qui allie les techniques de la 2D et de la 3D pour mieux représenter ses fantasmes. Ses sculptures fêtent la vie avec leur mécanique bien rodée; leurs couleurs vives, leurs lignes incurvées et évocatrices, voire excitées, elles nous transportent dans le théâtre multicolore de la vie avec l’humour qui caractérise l’artiste. Les sculptures nous invitent à les prêter vie, à vérifier si les rouages de cette mécanique sont bien huilés. Si l’artiste nous illusionne de mouvements imaginaires improbables, il nous rappelle de manière ludique que la vie est un puzzle où chacun doit trouver sa place, en usant d’ironie, d’élégance et d’humour. « Les vides de mes sculptures sont comme les silences de la musique, faits pour laisser fonctionner l’imaginaire. » E-mail : r.lebiez@orange.fr

Site web : https://lebiezart-design.blogspot.com/ Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 11h00 à 18h30. Gratuit. Les sculptures de Robert Le Biez sont un hymne à la vie, à l’amour et à la femme. Robert Le Biez sculpte, fait danser le bois pour donner à ses peintures un souffle de vie coloré. L’artiste est un éternel amoureux, il nous livre une interprétation… officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 http://www.saintpairsurmer.fr/ Les sculptures de Robert Le Biez sont un hymne à la vie, à l’amour et à la femme. Robert Le Biez sculpte, fait danser le bois pour donner à ses peintures un souffle de vie coloré. L’artiste est un éternel amoureux, il nous livre une interprétation poignante et contemplative du corps humain dans son état nu et sous toutes ses facettes. Robert Le Biez aurait tout aussi bien pu être un philosophe moderne, qui allie les techniques de la 2D et de la 3D pour mieux représenter ses fantasmes. Ses sculptures fêtent la vie avec leur mécanique bien rodée; leurs couleurs vives, leurs lignes incurvées et évocatrices, voire excitées, elles nous transportent dans le théâtre multicolore de la vie avec l’humour qui caractérise l’artiste. Les sculptures nous invitent à les prêter vie, à vérifier si les rouages de cette mécanique sont bien huilés. Si l’artiste nous illusionne de mouvements imaginaires improbables, il nous rappelle de manière ludique que la vie est un puzzle où chacun doit trouver sa place, en usant d’ironie, d’élégance et d’humour. « Les vides de mes sculptures sont comme les silences de la musique, faits pour laisser fonctionner l’imaginaire. » E-mail : r.lebiez@orange.fr

Site web : https://lebiezart-design.blogspot.com/ Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 11h00 à 18h30. Gratuit. Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Saint-Pair-sur-Mer Adresse Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Saint-Pair-sur-Mer Departement Manche

Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pair-sur-mer/

Exposition « Le Biez à Sainte-Anne » de Robert Le Biez Saint-Pair-sur-Mer 2022-05-09 was last modified: by Exposition « Le Biez à Sainte-Anne » de Robert Le Biez Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 9 mai 2022 manche Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer Manche