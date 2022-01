Exposition « le bestiaire des phosphatières », réserve naturelle géologique du Lot Larnagol, 21 février 2022, Larnagol.

Exposition « le bestiaire des phosphatières », réserve naturelle géologique du Lot Larnagol

2022-02-21 09:00:00 – 2022-02-21 17:00:00

Larnagol Lot Larnagol

Emmy, animatrice de la Réserve, vous propose l’animation « On a perdu la tête ! » qui vous aidera à faire parler les fossiles de cette faune disparue.

« L’exposition présente quelques fossiles retrouvés dans les phosphatières pendant l’exploitation minière au XIXe siècle dans le Quercy, avec une partie fiche d’identité (côté extérieur de l’expo) et une partie reconstitution des paysages dans lesquels vivaient ces animaux (côté intérieur de l’expo). Les fossiles retrouvés dans les phosphatières sont anciens, les animaux en question ont vécu environ entre -52 millions et – 20 millions d’années. Ce qui correspond aux périodes dites Éocène et Oligocène », explique Emmy Martins.

Les rendez-vous pour les prochaines animations sur les fossiles à Larnagol : le 21 février, les 2 et 12 mars.

La Réserve naturelle géologique du Lot pose ses valises à Larnagol ! Jusqu’au 12 mars, découvrez l’exposition « Le bestiaire des phosphatières » : une plongée dans un Quercy tropical peuplé d’étranges créatures …

Emmy, animatrice de la Réserve, vous propose demain l’animation « On a perdu la tête ! » qui vous aidera à faire parler les fossiles de cette faune disparue.

Emmy, animatrice de la Réserve, vous propose l’animation « On a perdu la tête ! » qui vous aidera à faire parler les fossiles de cette faune disparue.

« L’exposition présente quelques fossiles retrouvés dans les phosphatières pendant l’exploitation minière au XIXe siècle dans le Quercy, avec une partie fiche d’identité (côté extérieur de l’expo) et une partie reconstitution des paysages dans lesquels vivaient ces animaux (côté intérieur de l’expo). Les fossiles retrouvés dans les phosphatières sont anciens, les animaux en question ont vécu environ entre -52 millions et – 20 millions d’années. Ce qui correspond aux périodes dites Éocène et Oligocène », explique Emmy Martins.

Les rendez-vous pour les prochaines animations sur les fossiles à Larnagol : le 21 février, les 2 et 12 mars.

Larnagol

dernière mise à jour : 2022-01-29 par