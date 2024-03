Exposition « Le Berry passe à table » Saint-Hilaire-en-Lignières, lundi 1 juillet 2024.

Exposition « Le Berry passe à table » Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Dimanche

Exposition au Château du Plaix » Le Berry passe à table ».

Le temps d’une visite, venez (re)découvrir, sans baufuter la soupe de nos aïeux, les arts et usages alimentaires de notre terroir ! Ouvert week-ends et jours fériés de 14h à 18h en juillet et août. En mai, juin, septembre et octobre pour les groupes uniquement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-31

Bourg

Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Exposition « Le Berry passe à table » Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2024-03-20 par OT CHATEAUMEILLANT