Exposition « Le Berry passe à table » Saint-Hilaire-en-Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Hilaire-en-Lignières

Exposition « Le Berry passe à table », 1 mai 2023, Saint-Hilaire-en-Lignières . Exposition « Le Berry passe à table » bourg Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

2023-05-01 14:00:00 – 2023-09-17 18:00:00 Saint-Hilaire-en-Lignières

Cher Exposition au Château du Plaix : » Le Berry passe à table ». Le temps d’une visite, venez (re)découvrir, sans baufuter la soupe de nos aïeux, les arts et usages alimentaires de notre terroir ! Ouvert week-ends et jours fériés de 14h à 18h. Exposition au Château du Plaix : » Le Berry passe à table ». +33 2 48 60 22 14 ©thiaulins

Saint-Hilaire-en-Lignières

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Hilaire-en-Lignières Autres Lieu Saint-Hilaire-en-Lignières Adresse bourg Saint-Hilaire-en-Lignières Cher Ville Saint-Hilaire-en-Lignières Departement Cher Lieu Ville Saint-Hilaire-en-Lignières

Saint-Hilaire-en-Lignières Saint-Hilaire-en-Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-en-lignieres /

Exposition « Le Berry passe à table » 2023-05-01 was last modified: by Exposition « Le Berry passe à table » Saint-Hilaire-en-Lignières 1 mai 2023 bourg Saint-Hilaire-en-Lignières Cher cher Saint-Hilaire-en-Lignières

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher