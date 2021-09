Figeac Figeac Figeac, Lot Exposition le Bateau Ivre et Cetera …. Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Exposition le Bateau Ivre et Cetera …. Figeac, 18 septembre 2021, Figeac. Exposition le Bateau Ivre et Cetera …. 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 12:30:00 place Champollion Musée Champollion – Les Écritures du Monde

Figeac Lot septembre – octobre : ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

novembre – décembre – janvier : ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 17h30 (fermé le 25 décembre et 1er janvier)

Droit d’entrée (comprenant la visite libre du musée) :

Tarif plein 5 € ; réduit : 2.50€ (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif) ; gratuit : moins de 18 ans Renseignements au 05.65.50.31.08 / musee@ville-figeac.fr

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Cette exposition est consacrée au célèbre poème d’Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre qui fête en 2021 son cent-cinquantième anniversaire. Elle est le fruit du projet international « Le XXIe siècle sur Le Bateau ivre », soutenu par l’Association Livre d’artiste & Art contemporain (LAAC) depuis 2012. L’exposition présentée à Figeac rassemble des œuvres (estampes, dessins, collages, peintures, livres d’artistes et installations) de trente artistes qui interprètent graphiquement Le Bateau ivre.

De nouvelles traductions poétiques du Bateau ivre faites exclusivement pour ce projet en 29 langues et dialectes – afrikaans, allemand, anglo-américain, breton, catalan, coréen, espagnol, finnois, frison, géorgien, grec, hébreu, italien, japonais, latin, letton, néerlandais, ouzbek, persan, picard, polonais, portugais, roumain, russe, scots, suisse allemand, swahili, wallon et zaoum – sont devenues des supports pour la création de livres d’artistes et d’installations.

L’ensemble des œuvres réunies autour du Bateau ivre par ce projet, atteste d’une dimension mondiale, représente une multitude de styles personnels, d’expérimentations inattendues et de conceptions surprenantes. En partenariat avec l’Association Livre d’artiste & Art contemporain (LAAC)

@Visuel (c) Association LAAC, dessin de Serge Chamchinov

