Exposition : L’autre-forêt Preuschdorf, 14 mai 2022, Preuschdorf.

Exposition : L’autre-forêt Preuschdorf

2022-05-14 – 2022-05-22

Preuschdorf Bas-Rhin Preuschdorf

Cette exposition se déploie sur plusieurs espaces à La Case, un lieu de création artistique, de résidence et d’exposition. Des sculptures, peintures, gravures, installations, créations en art textile sont à découvrir sous la hangar, dans la salle d’exposition, dans le passage et dans la cave. À l’atelier, vous pourrez acheter une multitudes d’œuvres, de petites sculptures et des bijoux d’artistes. Cette exposition réunit les œuvres d’une quinzaine d’artistes plasticiens.

En simultané et en synergie, venez découvrir l’exposition “traces et renaissances” à quelques pas (2km), à la Galerie du puits 1 (le Carreau Clémenceau).

Preuschdorf

