Exposition « L'autre comme hôte » de Randa Maroufi

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le Centre d'art contemporain Chanot (CACC)

Au Centre d’art contemporain Chanot, Randa Maroufi rassemble des productions existantes et nouvelles, investiguant des espaces ou des situations transitoires à travers la frontière, l’hospitalité, ou l’identité comme autant de facettes que ces images peuvent revêtir. Entre documentaire et cinéma, les vidéos de Randa Maroufi rendent visibles des situations et créent une fiction à partir de faits concrets. En 2021, le CACC accompagne l’artiste pour la production d’une nouvelle œuvre. L’artiste y met en scène deux hommes, qui tentent, dans un mouvement délicat et fragile de plier un tissu bleu. La résistance dont fait preuve ce drapeau, dévoile la difficulté d’un geste à priori simple. Une chorégraphie tendre et parfois drôle se met en œuvre faisant le portrait de ce rituel du pliage.

Entrée libre

33 rue Brissard 92140 Clamart

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

