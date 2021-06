Exposition « L’Autre » à la Ferme de Corcelle Châtenoy-le-Royal, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Châtenoy-le-Royal.

Exposition « L’Autre » à la Ferme de Corcelle 2021-07-02 – 2021-07-04

Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Châtenoy-le-Royal

EUR Exposition » L’AUTRE » à la Ferme de Corcelle

Une rencontre, un échange entre 2 associations :

La Ferme de Corcelle (peinture, dessin) et L’Oeil de Lux (photographie)

Quand les peintres rencontrent les photographes : 1 + 1 = L’AUTRE

Les artistes de la Ferme de Corcelle ont confronté leurs techniques et leur vision avec celle des photographes de L’Œil de Lux autour d’un thème : L’AUTRE.

Des groupes se sont formés et ont conçu chacun un projet selon leur vision de l’autre : Celui qui est différent, l’être imaginaire, le portait miroir, le regard de l’autre, l’étranger…

De multiples créations ont surgi, attestant que photographie, peinture, art textile peuvent se conjuguer, se mêler et aboutir à des œuvres d’un type nouveau, étonnantes et riches.

Parallèlement aura lieu une présentation de photographies des membres de L’Oeil de Lux.

L’exposition aura lieu du 2 au 4 juillet, à la Ferme de Corcelle, de 15 h à 19 h.

Nous serons heureux de vous y accueillir, dans le respect des consignes sanitaires.

ferme.corcelle@free.fr http://www.ferme-de-corcelle.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-28 par