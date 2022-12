Exposition : Laurent Frontère, peintre, sculpteur, graveur… Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Exposition : Laurent Frontère, peintre, sculpteur, graveur… Orthez, 4 janvier 2023, Orthez . Exposition : Laurent Frontère, peintre, sculpteur, graveur… 30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez Pyrénées-Atlantiques Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

2023-01-04 – 2023-02-11

Artiste établi à Montestrucq, Laurent Frontère peut dérouter par la multiplicité de ses domaines d'intérêt ainsi que par la diversité de son style. Il réalise des carreaux de grès décorés, des linogravures, et l'écriture est aussi une de ses passions.

