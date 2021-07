Buxy Buxy Buxy, Saône-et-Loire Exposition Laurent Branger Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Exposition Laurent Branger Buxy, 7 août 2021-7 août 2021, Buxy. Exposition Laurent Branger 2021-08-07 – 2021-08-19 Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy

Buxy Saône-et-Loire Buxy EUR 0 0 Laurent Branger propose une très belle exposition de poteries. Le style est épuré mais les teintes utilisées variées ainsi que les formes qu’il donne à l’argile. ot.communication@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16 Laurent Branger propose une très belle exposition de poteries. Le style est épuré mais les teintes utilisées variées ainsi que les formes qu’il donne à l’argile. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

