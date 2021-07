Exposition Laurence POITOU Chapelle Saint-Marc, 1 août 2021-1 août 2021, Batz sur mer.

Laurence Poitou est peintre et illustratrice. Diplômée des Beaux-arts de Paris, elle vit et travaille dans la presqu’île guérandaise depuis plusieurs années. L’exposition de la Chapelle Saint-Marc de Kervalet présente des peintures sur papier marouflés de la série des Crieurs. Cette série ainsi que d’autres œuvres sur toile et également présentées, appellent le regard à scruter les surfaces où se chevauchent de multiples densités : jus, aplats vaporeux, formes à peine esquissées sont juxtaposés à côté de couches épaisses et de formes compactes afin qu’une richesse de résonances puisse naître tant par la couleur et le dessin que par la matière picturale. Entrée libre. Tout public. Vernissage le 6 août à 18h30.

Chapelle Saint-Marc kervalet 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



