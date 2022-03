Exposition Laure Pascual – Verticale Langon, 14 avril 2022, Langon.

Exposition Laure Pascual – Verticale Centre Culturel des Carmes 8 Cours des Carmes Langon

2022-04-14 14:30:00 – 2022-06-04 18:00:00 Centre Culturel des Carmes 8 Cours des Carmes

Langon Gironde

Artiste céramiste, Laure Pascual présente la collection VERTICALE déclinée pour l’occasion en collection murale.

Au travers d’un ensemble de sculptures et de tableaux céramique, l’artiste rend hommage à la matière et aux éléments.

Une immersion sensorielle entre «focus» et «totems»…

De la terre, du feu… et de l’eau ! L’eau et la forme qui la compose : la goutte.

Transformée, déformée, depuis de nombreuses années, Laure Pascual décline la goutte d’eau, raconte une histoire au fil de ses collections céramiques. De la germination à l’éclosion de ses gouttes faites d’argile, naissent des personnages. Ceux-là même qui à leur tour deviennent « porteurs d’eau » tout en verticalité. Des totems comme des hommages, à l’eau bien sûr mais aussi à la matière, au métal, au bois ou encore au végétal.

Autant de sources d’inspiration qui ont guidé cette artiste de la vallée du Ciron.

Centre Culturel des Carmes 8 Cours des Carmes Langon

