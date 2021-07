Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Exposition – Laure d’Argaignon Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition – Laure d’Argaignon Saint-Lunaire, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Lunaire. Exposition – Laure d’Argaignon 2021-07-14 – 2021-07-21 Salle d’exposition La Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle

Ma passion de la peinture est née sur la Côte d'Émeraude qui m'a toujours inspirée… D'un paysage, d'une scène, je m'attache à capter une lumière, une atmosphère… A la retranscrire par la richesse de ma palette et la subtilité de la touche. Gratuit. Du mercredi 14 au mercredi 21 juillet – De 10h à 13h et de 14h30 à 19h – Salle d'exposition La Potinière

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Salle d'exposition La Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63657#-2.10855