Exposition "L'Aube" présentée par 11 femmes artistes d'ici et d'ailleurs. Centre Cerise Paris

Paris

Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h30 à 17h00

gratuit

Dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes le 8 mars, le centre socioculturel Cerise propose une exposition portée par 11 femmes qui partagent une même passion pour l’art. Artistes en exil pour certaines, elles vous présentent leurs œuvres, peintures, photographies, gravures, sculptures … Cette exposition se tiendra du 8 au 31 mars 2022. Vernissage le 8 mars à 18h30. Venez les rencontrer et soutenez les droits des femmes à travers l’art. Centre Cerise 46 rue Montorgueil Paris 75002 Contact : 0142214318 culture@centrecerise.com Art contemporain;Expo;Peinture;Photo;Solidarité

Date complète :

©Orouhba Dieb

