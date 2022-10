Exposition « L’Atelier » par Jean Clermont et Maryse Michelon Séméac Séméac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Séméac

Exposition « L’Atelier » par Jean Clermont et Maryse Michelon Séméac, 29 novembre 2022, Séméac. Exposition « L’Atelier » par Jean Clermont et Maryse Michelon

21 rue Georges Clémenceau, SEMEAC, Séméac, Hautes-Pyrénées

2022-11-29 – 2022-12-18

SEMEAC 21 rue Georges Clémenceau

Séméac

Hautes-Pyrnes Séméac À l’occasion de la résidence « Une Van Gogh » par la Cie de la Trace au Pari, le sculpteur Jean Clermont et la peintre Maryse Michelon vont faire dialoguer leurs univers dans une mise en scène inspirée de l’atelier d’artiste. Jean Clermont, avec cette série de sculptures, aborde le thème de l’homme et la connaissance, symbolisée par le livre. Il nous propose un univers onirique dans lequel des hommes se confrontent à des livres, tantôt objets, tantôt personnages à part entière. Toujours nus, dépouillés de tout artifice, ils les utilisent pour se protéger, se dépasser, s’émanciper…

Terre, bois, carton reçoivent une patine qui rappelle le bronze et suggère le passage du temps. Maryse Michelon vit et travaille dans les Hautes Pyrénées.

Coloriste avant tout, son travail navigue entre figuration symbolique et abstraction. Elle traite aussi bien les architectures désertes pour mieux les tordre et les révéler, que les paysages pour en extirper les contrastes.

À travers la mise en scène de reliefs montagneux, émerge l’éclat si particulier des ciels de montagne, qui fait valoir la pierre, le végétal, la glace. Puis les verts anglais, outranciers ou sans fond qui guident nos regards à travers champs et sous bois. Lignes figées et fuyantes à la fois, dans une absence d’architecture, la nature devient personnage. > Exposition à découvrir du lundi au samedi de 14h à 18h lepari@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 12 00 https://www.lepari-tarbes.fr/ SEMEAC 21 rue Georges Clémenceau Séméac

