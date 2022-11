EXPOSITION « L’ATELIER MODÈLE VIVANT » GALERIE DES LOGES Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée Fontenay-le-Comte Vendée Pays de la Loire • L’équipe d’ART 39 et les exposant(e)s ont le plaisir de vous inviter à découvrir leur nouvelle exposition du vendredi 18 au samedi 26 novembre 2022. • Vernissage le samedi 19 novembre dès 11h30. Venez découvrir les travaux réalisés lors de l’atelier Modèle Vivant. association.art39@gmail.com https://www.facebook.com/association.art39/ Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte

