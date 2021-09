Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Exposition : l’Atelier Lez’Arts expose Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Exposition : l’Atelier Lez’Arts expose Chambéry, 4 septembre 2021, Chambéry. Exposition : l’Atelier Lez’Arts expose 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00 Rue Jean-Pierre Veyrat Chapelle Vaugelas

Chambéry Savoie Chambéry Savoie Exposition de peintures abstraites réalisées en atelier. daniele.mengual@free.fr +33 6 33 79 84 06 dernière mise à jour : 2021-08-30 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Rue Jean-Pierre Veyrat Chapelle Vaugelas Ville Chambéry lieuville 45.56702#5.91796