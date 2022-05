EXPOSITION L’Atelier de Vinie Liévin, 10 juin 2022, Liévin.

EXPOSITION L’Atelier de Vinie 9 Place Gambetta Liévin

2022-06-10 – 2022-06-25

9 Place Gambetta Liévin Pas-de-Calais

Liévin Un poste de Directrice artistique la mène à Paris en 2007.A son arrivée, elle se tourne intuitivement vers un travail

figuratif plus personnel. Elle expose alors sur les murs de la capitale un personnage féminin reconnaissable à sa coiffure explosive, faite de tags, flops et dédicaces diverses, et s’efforce au maximum d’utiliser l’environnement, en particulier la végétation présente, pour réaliser ses œuvres.

En 2021, Vinie réalise un mural sur la résidence Salengro à Liévin… La ville de Liévin a souhaité la réinviter pour la création d’une nouvelle œuvre dans le quartier de Calonne.

Action réalisée en partenariat avec l’association Run Da Art dans le cadre de la politique de la Ville.

Vinie Graffiti

Née à Toulouse, Vinie dessine et peint depuis son enfance. Mais c’est au lycée qu’elle s’attaque aux murs, à sa rencontre avec le « AH Crew » en 2001. A cette période, elle ne peint que des lettrages. Les jams et autres fresques à thèmes la poussent à se diversifier vers la création de décors et personnages.

