Exposition l’Atelier d’Anilèm Amiens, mercredi 24 janvier 2024.

Dans le monde merveilleux de Mélina, il souffle un rêve de couleur, de papier et de crayons. Une passion qui l’éclaire depuis l’enfance. Un sourire intérieur qui la guide dans notre espace-temps avec tact et assurance, sans préjugé ni barrière. Et qui lui fait dire que l’autre est avant tout création naturelle, aussi bien œuvre d’art que plein artiste de sa vie, soit un socle sur lequel il devrait toujours pouvoir s’appuyer. D’où sa démarche personnelle engagée il y a quelques années, aux confins de l’art et de la psychologie, la menant aujourd’hui à l’exercice de l’art-thérapie en Amiénois.

Depuis son drôle d’atelier-cabinet de création médiartistique (en voie d’installation), Mélina/Anilèm nous a fait l’amitié de concevoir spécialement pour nos murs sa première véritable exposition de « papicoloricienne » éclairée. Il y est question (mais chut ! c’est entre nous) d’anges, de kabbale, d’oracle et d’âme humaine. Car il est un fait certain Mélina/Anilèm l’âme, elle aime !0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 13:15:00

fin : 2024-02-24 19:00:00

13 Rue Flatters

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

