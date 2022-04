Exposition “l’assaut par les airs” Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

A travers de nombreux objets, uniformes et témoignages souvent inédits, l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise propose une exposition qui retrace l'histoire des parachutistes dans les différentes armées impliquées dans la Seconde Guerre Mondiale. Une magnifique exposition émanant principalement de collections privées avec des pièces rares.

