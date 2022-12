EXPOSITION L’ART’MONIE Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron

Hérault

EXPOSITION L’ART’MONIE Boujan-sur-Libron, 20 janvier 2023, Boujan-sur-Libron . EXPOSITION L’ART’MONIE Impasse Hoche Boujan-sur-Libron Hérault

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-29 Boujan-sur-Libron

Hérault L’Association des Usagers de l’Ensemble Sociale vous invite à découvrir son exposition l’ART’MONIE avec des ateliers artistiques et manuels à la Galerie André Mounié ! L’Association des Usagers de l’Ensemble Sociale vous invite à découvrir son exposition l’ART’MONIE avec des ateliers artistiques et manuels à la Galerie André Mounié ! +33 9 79 35 13 85 Boujan-sur-Libron

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron, Hérault Autres Lieu Boujan-sur-Libron Adresse Impasse Hoche Boujan-sur-Libron Hérault Ville Boujan-sur-Libron lieuville Boujan-sur-Libron Departement Hérault

Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boujan-sur-libron/

EXPOSITION L’ART’MONIE Boujan-sur-Libron 2023-01-20 was last modified: by EXPOSITION L’ART’MONIE Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron 20 janvier 2023 Boujan-sur-Libron Hérault Impasse Hoche Boujan-sur-Libron Hérault

Boujan-sur-Libron Hérault