Saône-et-Loire Tournus EUR Il y a 25 ans, à Tournus, naissait «La Récup». L’idée du recyclage commençait à s’installer dans l’inconscient collectif.

À l’époque, déjà, de nombreux artistes utilisaient nos «déchets» pour créer des œuvres dont certaines trônent dans certains musées.

En 1999, à Tournus, 70 artistes venus de toute l’Europe font la démonstration qu’en plus d’être nécessaire, le recyclage peut aussi être ludique. Plus qu’une exposition, La Récup se présentait sous la forme de performances, où chaque artiste construisait son œuvre à partir d’éléments sortis des bennes de déchetterie.

Précurseur dans la région de la prise de conscience du recyclage, la ville de Tournus à fortement soutenu le projet pendant quelques années. Saôn’Arts évènements propose une exposition sous le titre de «L’Art Récup».

6 artistes, (dont certains ont participé à La Récup), s’exprimant chacun dans un univers différent, investiront la totalité du réfectoire. Ces artistes développent leur savoir faire depuis de nombreuses années, la récupération de «déchets» étant leur modus opérandi quotidien. A la différence des pratiques des années 2000, l’évolution des procédés de recyclage contraint les artistes à s’adresser aux ressourceries, la récupération directe dans les bennes leur étant désormais interdite. Ces conditions limitent leur choix dans les matériaux mis à leur disposition.

