### L’art d’aujourd’hui pour les thèmes de toujours Fabrizio Crivelli, titulaire d’un diplôme de sculpture de l’Académie des Beaux-Arts de Florence a complété sa formation à Milan. Depuis 15 ans, avec son épouse Christine, ils ont installé leur « Tabor laboratoire d’Art » à l’église Sainte-Marie-Madeleine de Rignac. Ils vous proposent de découvrir leurs oeuvres réalisées à quatre mains, où la diversité des matériaux est mise en valeur par de curieuses solutions techniques issues de leurs recherches. La thématique essentielle de leur travail est l’art sacré ; vous en trouverez un aperçu sur leur site Internet. [[www.crivelli.fr](www.crivelli.fr)](www.crivelli.fr) Immersion dans un univers artistique où la recherche artistique se met au service d’une iconographie millénaire. Église Sainte-Marie-Madeleine Hameau de Rignac D36 32480 Pouy-Roquelaure Berrac Gers

